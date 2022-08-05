Вночі росіяни обстріляли Запоріжжя: з’явилися подробиці

Вночі 6 серпня ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району м. Запоріжжя.

Влучання ворожої ракети в інфраструктурний об’єкт



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано.

Також, за словами Старуха, вночі обстрілу з боку окупанта зазнав проммайданчик смт Степногірськ. Пошкоджена електропідстанція. Наразі у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє.

Вчора ввечері ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

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