Главная » Україна » Суспільство
08:59 06 Августа 2022 159 Комментарии
Вночі росіяни обстріляли Запоріжжя: з’явилися подробиці
Вночі 6 серпня ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району м. Запоріжжя.
Влучання ворожої ракети в інфраструктурний об’єкт
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано.
Також, за словами Старуха, вночі обстрілу з боку окупанта зазнав проммайданчик смт Степногірськ. Пошкоджена електропідстанція. Наразі у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє.
Вчора ввечері ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.
Тэги: Запорожье, Александр Старух, Запоріжжя, Олександр Старух
Loading...
Новости по теме
ТОРРосіяни вночі вдарили ракетами біля Запоріжжя
05.08.2022 05:59
ТОР
ТОРРосія вночі вдарила ракетами по Запоріжжю
04.08.2022 08:49