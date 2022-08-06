Війна в Україні ось-ось вступить в нову фазу: бої змістяться на південь

Війна Росії з Україною ось-ось вступить у нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км, що простягається на південний захід від Запоріжжя до Херсона вздовж річки Дніпро.

ЗСУ готові дати відсіч ворогу



Про це повідомило Міноборони Великобританії з посиланням на інформацію розвідки.

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Наразі сили РФ концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу.

Росія перекидає на південний захід техніку та озброєння з Донбасу. У Крим переміщують техніку із захоплених РФ Мелітополя, Бердянська, Маріуполя, а також материкової частини Росії через Керченський міст.

Батальйонно-тактичні групи чисельністю від 800 до 1000 осіб було перекинуто до Криму і майже напевно використовуватимуться для підтримки російських військ у Херсонській області.

Так, 2 серпня до Криму було перекинуто нову БТГ, також йде передислокація БТГ східного угруповання військ. Британські військові вважають, що швидше за все, найближчими днями їх буде відправлено до Херсонської області.

Українські війська все частіше зосереджують удари по мостах, складах боєприпасів та залізничних коліях у південних регіонах. Зокрема по стратегічно важливій залізничній гілці – щоб спробувати вплинути на здатність Росії поповнювати логістичні ресурси.

Тэги: Запорожье, херсон, Запоріжжя