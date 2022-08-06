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10:27 06 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Запорізькій атомній електростанції відключили 4-й енергоблок: що сталося

4-й енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергосистеми та переведено в резервний стан.

Окупанти хазяйнують на ЗАЕС

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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Він зазначив, що ввечері 5 серпня окупанти обстріляли магістраль, яка транспортує водень до ЗАЕС.

Виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає.

“Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми і переведено в резерв», – повідомив Старух.

Тэги: Запорожье, энергодар, Запорожская АЭС, Запоріжжя, Енергодар, Запорізька FTC
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