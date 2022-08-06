Піски залишаються під контролем України: бої тривають

Населений пункт Піски в Донецькій області контролюються українськими збройними силами.

Жорсткі бої за Піски тривають



Про це сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Так, дуже гаряче у вказаному населеному пункті, але командуванням вжито додаткових заходів для того, щоб плани ворога не здійснилися», – сказав він.

Також Кириленко пояснив, що за населений пункт точаться жорсткі битви, але плани ворога відомі.

Тому вживаються додаткові заходи щодо його зупинення.