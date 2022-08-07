На Донбасі окупанти наступають за п’ятьма напрямками: ЗСУ відбивають атаки
На Донбасі російські військові намагаються наступати за декількома напрямками, але переважно безуспішно.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На Слов’янському напрямку ворог вів наступальні бої в районі Богородичного та Долини, успіху не мав.
На Краматорському напрямку ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.
На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад.
Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають.
На Авдіївському напрямку противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.