НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Экономіка
09:19 07 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

З українських портів вийшли чотири судна з продовольством

Чотири судна з сільгосппродукцією вийшли з українських портів і прямують до Стамбула.

Кораблі везуть соняшник, кукурудзу та олію

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини. Також про вихід судів із порту Одеси повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Судно Mustafa Necati, яке везе 6 тис. т соняшникової олії,і вирушає до Італії, Star Helena з 45 тис. т соняшника вирушає до Китаю, Glory з 66 тис. т кукурудзи прибуде до Стамбула, судно Riva Wind, що перевозить 44 тисячі тонн кукурудзи, доставить її до Іскендеруна на півдні Туреччини.

«Судна вийшли з українських портів. Кораблі стоятимуть на якорі на північ від Стамбула і перевірятимуться Спільним координаційним центром», – сказано в повідомленні.

Loading...

Новости по теме

ТОР
07.08.2022 07:21
На Донбасі окупанти наступають за п’ятьма напрямками: ЗСУ відбивають атаки
ТОР
07.08.2022 06:57
ЗСУ на півдні знищили чотири ЗРК С-300 і склад боєприпасів
ТОР
07.08.2022 06:26
Росіяни обстріляли ракетами два райони Харкова
blog comments powered by Disqus