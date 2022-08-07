З українських портів вийшли чотири судна з продовольством

Чотири судна з сільгосппродукцією вийшли з українських портів і прямують до Стамбула.

Кораблі везуть соняшник, кукурудзу та олію



Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини. Також про вихід судів із порту Одеси повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Судно Mustafa Necati, яке везе 6 тис. т соняшникової олії,і вирушає до Італії, Star Helena з 45 тис. т соняшника вирушає до Китаю, Glory з 66 тис. т кукурудзи прибуде до Стамбула, судно Riva Wind, що перевозить 44 тисячі тонн кукурудзи, доставить її до Іскендеруна на півдні Туреччини.

«Судна вийшли з українських портів. Кораблі стоятимуть на якорі на північ від Стамбула і перевірятимуться Спільним координаційним центром», – сказано в повідомленні.