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09:35 07 Августа 2022 Просмотров 439   КомментариевКомментарии

У Мелітополі пізно ввечері пролунав потужний вибух

В окупованому Мелітополі 6 серпня ближче до 23:00 пролунав потужний вибух.

Мелітопольці кажуть, що вибух був дуже гучним

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах та пабликах.

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Вибух чули у різних районах міста. Але чим ближче до військового аеродрому, де розташовувалась база окупантів, тим він відчувався сильніше.

Люди повідомляють, що на Новому Мелітополі у декого вибуховою хвилею вибило шибки у звичайних дерев’яних рамах.

Багато хто розповідає, що затремтіли стіни, а в автомобілях спрацювала сигналізація, що вже стало для багатьох звичним.

Одразу після вибуху у бік військового містечка помчали швидкі та пожежні.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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