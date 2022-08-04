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09:35 07 Августа 2022 439 Комментарии
У Мелітополі пізно ввечері пролунав потужний вибух
В окупованому Мелітополі 6 серпня ближче до 23:00 пролунав потужний вибух.
Мелітопольці кажуть, що вибух був дуже гучним
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах та пабликах.
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Вибух чули у різних районах міста. Але чим ближче до військового аеродрому, де розташовувалась база окупантів, тим він відчувався сильніше.
Люди повідомляють, що на Новому Мелітополі у декого вибуховою хвилею вибило шибки у звичайних дерев’яних рамах.
Багато хто розповідає, що затремтіли стіни, а в автомобілях спрацювала сигналізація, що вже стало для багатьох звичним.
Одразу після вибуху у бік військового містечка помчали швидкі та пожежні.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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