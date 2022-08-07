Названо єдину область в Україні, в якій не було прильотів

Єдиною областю в Україні, яка не зазнавала ракетних ударів окупантів, є Чернівецька.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник Міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

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«Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська – 4 тисячі разів, Миколаївська – 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку слава Богу поки не прилітало, це Чернівецька область», – розповів він.