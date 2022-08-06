Окупанти готуються тікати з Херсона: мінують життєво важливі комунікації

Окупанти готуються залишити Херсон після контрнаступу ЗСУ, тому замінували життєво важливі комунікації у місті.

Окупанти розуміють, що доведеться вийти з Херсону



Про це у прямому ефірі національного телемарафону розповів представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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За даними розвідників, у тимчасово окупованому Херсоні росіяни замінували газопровід, електромережі та систему водопостачання.

«Це така стратегія терору та випаленої землі, до якої готуються росіяни перед неминучим контрнаступом українських сил на Півдні», – пояснив Юсов.

Він додав, що така стратегія окупантів не спрацює.

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