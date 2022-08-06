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12:16 07 Августа 2022 219 Комментарии
Окупанти готуються тікати з Херсона: мінують життєво важливі комунікації
Окупанти готуються залишити Херсон після контрнаступу ЗСУ, тому замінували життєво важливі комунікації у місті.
Окупанти розуміють, що доведеться вийти з Херсону
Про це у прямому ефірі національного телемарафону розповів представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
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За даними розвідників, у тимчасово окупованому Херсоні росіяни замінували газопровід, електромережі та систему водопостачання.
«Це така стратегія терору та випаленої землі, до якої готуються росіяни перед неминучим контрнаступом українських сил на Півдні», – пояснив Юсов.
Він додав, що така стратегія окупантів не спрацює.
Тэги: херсон
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