НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
12:16 07 Августа 2022 Просмотров 219   КомментариевКомментарии

Окупанти готуються тікати з Херсона: мінують життєво важливі комунікації

Окупанти готуються залишити Херсон після контрнаступу ЗСУ, тому замінували життєво важливі комунікації у місті.

Окупанти розуміють, що доведеться вийти з Херсону

Про це у прямому ефірі національного телемарафону розповів представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За даними розвідників, у тимчасово окупованому Херсоні росіяни замінували газопровід, електромережі та систему водопостачання.

«Це така стратегія терору та випаленої землі, до якої готуються росіяни перед неминучим контрнаступом українських сил на Півдні», – пояснив Юсов.

Він додав, що така стратегія окупантів не спрацює.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.08.2022 13:03
У Новій Каховці вчинено замах на місцевого колаборанта: він в тяжкому стані. Відео
ТОР
06.08.2022 12:25
Росіяни почали наступ на Херсонщині: названо напрямки
ТОР
06.08.2022 11:57
Сальдо при смерті: гауляйтер Херсонщини у тяжкому стані у реанімації НДІ ім. Скліфософського
blog comments powered by Disqus
Окупанти знов обстріляли Запорізьку АЕС: ядерної катастрофи не сталося дивом

13:33  Україна

Окупанти готуються тікати з Херсона: мінують життєво важливі комунікації

12:16  Україна

Чому ППО невзмозі захистити Харків і Дніпро від обстрілів: пояснення Повітряних сил ЗСУ

11:56  Україна

Росіяни втратили понад 80 вояк при спробі наступу на Авдіївку

11:45  Україна

Названо єдину область в Україні, в якій не було прильотів

10:28  Україна

У Мелітополі пізно ввечері пролунав потужний вибух

09:35  Україна

З українських портів вийшли чотири судна з продовольством

09:19  Україна

На Донбасі окупанти наступають за п’ятьма напрямками: ЗСУ відбивають атаки

07:21  Україна

ЗСУ на півдні знищили чотири ЗРК С-300 і склад боєприпасів

06:57  Україна

Росіяни обстріляли ракетами два райони Харкова

06:26  Україна

ЗСУ відбили атаки окупантів на Авдіївку та Піски: ворог зазнав втрат

18:44  Україна

Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

14:15  Світ

У Новій Каховці вчинено замах на місцевого колаборанта: він в тяжкому стані. Відео

13:03  Україна

Піски залишаються під контролем України: бої тривають

12:52  Україна

Росіяни почали наступ на Херсонщині: названо напрямки

12:25  Україна

Сальдо при смерті: гауляйтер Херсонщини у тяжкому стані у реанімації НДІ ім. Скліфософського

11:57  Україна

Данілов розповів про термін контрнаступу ЗСУ

10:53  Україна

Окупанти готуються тікати з Херсона: мінують життєво важливі комунікації

12:16 Україна

У Мелітополі пізно ввечері пролунав потужний вибух

09:35 Україна

ЗСУ відбили атаки окупантів на Авдіївку та Піски: ворог зазнав втрат

18:44 Україна

Росіяни почали наступ на Херсонщині: названо напрямки

12:25 Україна

Сальдо при смерті: гауляйтер Херсонщини у тяжкому стані у реанімації НДІ ім. Скліфософського

11:57 Україна

Абонент недоступний: Китай не відповідає на численні дзвінки з Пентагону

09:26 Світ

У Бердянську пролунав вибух біля відділення поліції: є жертви

09:12 Україна

Вночі росіяни обстріляли Запоріжжя: з’явилися подробиці

08:59 Україна

У Макіївці потужно детонують склади окупантів

07:39 Україна

Північна Корея може доєднатися до війни проти України: готова відправити 100 тисяч вояків

07:10 Світ

Ізраїль розпочав антитерористичну операцію «На зорі» у Газі. Відео 18+

18:53 Світ