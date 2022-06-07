Випуск нового iPhone 14 можуть відкласти через візит Пелосі до Тайваню

Через візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню компанія Apple може відкласти випуск нового iPhone 14.

Про це повідомило видання GSM Arena.

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Після поїздки Пелосі на острів у Китаї заборонили згадку Тайваню або КНР у відвантажувальних документах, тому частина обладнання, що поставляється, може бути повернута на острів.

Це може зачепити і тайванську компанію TSMC, яка є основним постачальником чіпів для Apple.

Ба більше, віце-голова Pegatron та топ-менеджери TSMC були помічені з Пелосі під час її візиту. А це може стати початком більш запеклої торгової війни між Китаєм та Тайванем, у якій можуть постраждати Apple та інші американські компанії.

Apple вже веде переговори зі своїми тайванськими партнерами і попросила, щоб все маркування «Зроблено на Тайвані» або «Китайська Республіка» було видалено або змінено.

Тэги: Apple, iPhone 14