ЗСУ вдарили по Антонівському мосту та греблі Каховської ГЕС. Відео

Ближче до опівночі 7 серпня ЗСУ завдали кількох ударів по об’єктах на Херсонщині, зокрема по Антонівському мосту та мосту на греблі Каховської ГЕС.

Пожежа на Антонівському мосту



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Також у мережі розміщують відповідні фото та відео.

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Люди кажуть, що пролунало кілька вибухів у різних частинах області. Пишуть про Скадовськ, Чорнобаївку, Олешки та Нову Каховку.

Судячи з відео, по Антонівському мосту завдали щонайменше два удари, після чого на ньому спалахнула будівельна техніка, яку окупанти пригнали для укріплення споруди після попередніх атак ЗСУ.

За попередньою інформацією, міст отримав серйозніші пошкодження, ніж у попередні рази.

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