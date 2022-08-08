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06:44 08 Августа 2022 Просмотров 150   КомментариевКомментарии

У Мелітополі пролунали вибухи на аеродромі та базі окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі близько опівночі пролунали вибухи у різних частинах міста.

Над аєродромом здіймається дим

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.

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Пишуть, що ЗСУ вдарили по військовому аеродрому – вже традиційному місцю атак, – а також по території заводу “Рефма”, де росіяни облаштували собі військову базу.

Крім того, повідомляють про роботу системи ППО окупантів.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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