У Мелітополі пролунали вибухи на аеродромі та базі окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі близько опівночі пролунали вибухи у різних частинах міста.

Над аєродромом здіймається дим



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.

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Пишуть, що ЗСУ вдарили по військовому аеродрому – вже традиційному місцю атак, – а також по території заводу “Рефма”, де росіяни облаштували собі військову базу.

Крім того, повідомляють про роботу системи ППО окупантів.

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Тэги: мелитополь, Мелітополь