Готуємося для контрнаступу: мер Мелітополя розкрив подробиці нічного удару по окупантам

Вночі 8 серпня високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.

ЗСУ вдарили по окупантах в Мелітополі з Himars



Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки.

“Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada”, – зазначив Федоров.

Він також уточнив, що минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону. Тож сьогоднішня ніч, на думку мера Мелітополя, найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не спроможні чинити опір HIMARS.

Федоров додав, що послаблення системи ПВО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.

Як повідомляли Vlasti, у тимчасово окупованому Мелітополі близько опівночі пролунали вибухи у різних частинах міста.

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