На Запорізькій АЕС є небезпека розпилення радіоактивних речовин

Періодичні обстріли Запорізької атомної електростанції російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки



Про це повідомили в Енергоатомі.

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У результаті атаки на Запорізьку АЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків.

Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.

Також пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

В Енергоатомі зазначили, що український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

Тэги: Запорожье, Запорожская АЭС, Запоріжжя, Запорізька АЕС