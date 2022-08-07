НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
10:36 08 Августа 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

На Запорізькій АЕС є небезпека розпилення радіоактивних речовин

Періодичні обстріли Запорізької атомної електростанції російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки

Про це повідомили в Енергоатомі.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У результаті атаки на Запорізьку АЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків.

Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.

Також пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

В Енергоатомі зазначили, що український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

Тэги: Запорожье, Запорожская АЭС, Запоріжжя, Запорізька АЕС
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.08.2022 13:33
Окупанти знов обстріляли Запорізьку АЕС: ядерної катастрофи не сталося дивом
ТОР
06.08.2022 10:27
На Запорізькій атомній електростанції відключили 4-й енергоблок: що сталося
ТОР
06.08.2022 10:19
Війна в Україні ось-ось вступить в нову фазу: бої змістяться на південь
blog comments powered by Disqus
Росія вдарила ракетами по Умані та Вінниці: всі знищені авіацією

10:50 Україна

Із сектору Газа по Ізраїлю вдарили ракетами за 8 хвилин після початку перемир’я

09:25 Світ

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту та греблі Каховської ГЕС. Відео

06:22 Україна

Окупанти почали наступ на Херсонщині, але невдало – Генштаб ЗСУ

19:50 Україна

Російські війська пішли у наступ на Миколаїв

17:20 Україна

Окупанти готуються тікати з Херсона: мінують життєво важливі комунікації

12:16 Україна

У Мелітополі пізно ввечері пролунав потужний вибух

09:35 Україна

ЗСУ відбили атаки окупантів на Авдіївку та Піски: ворог зазнав втрат

18:44 Україна

Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

14:15 Світ

Росіяни почали наступ на Херсонщині: названо напрямки

12:25 Україна

Сальдо при смерті: гауляйтер Херсонщини у тяжкому стані у реанімації НДІ ім. Скліфософського

11:57 Україна