Росія вдарила ракетами по Умані та Вінниці: всі знищені авіацією

Російські війська завдали ракетного удару по об’єктах на Вінниччині і Черкащині, але жодна ракета до них не долетіла.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Українським військовим вдалося перехопити усі ракети.

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За інформацією Monitor, окупанти випустили одну ракету у напрямку Вінниці та три – у бік Умані.

Усі вони були збиті українською авіацією.

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Тэги: Умань, Винница, Винниця