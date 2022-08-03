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10:50 08 Августа 2022 16 Комментарии
Росія вдарила ракетами по Умані та Вінниці: всі знищені авіацією
Російські війська завдали ракетного удару по об’єктах на Вінниччині і Черкащині, але жодна ракета до них не долетіла.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Українським військовим вдалося перехопити усі ракети.
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За інформацією Monitor, окупанти випустили одну ракету у напрямку Вінниці та три – у бік Умані.
Усі вони були збиті українською авіацією.
Тэги: Умань, Винница, Винниця
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