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12:40 08 Августа 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Російські медики вимагають скасувати виклики додому через агресію пацієнтів

Російські медики відмовляються від викликів додому і готують відповідну петицію до державних структур через часті випадки агресивної поведінки пацієнтів.

Російські медики відмовляються виїжджати до пацієнтів

Про це повідомив Telegram-канал «Захист медикам».

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На створення петиції російських медпрацівників штовхнуло вбивство лікаря-терапевта на виклику, який стався 2 серпня.

25-річну Олену Федорову було вбито в під’їзді, чоловік завдав їй 30 ножових поранень.

Як зазначають автори петиції, у Росії випадки агресії щодо медиків стали вже рутиною.

Особливо часто пацієнти виявляють агресію у себе вдома, почуваючи себе господарями становища.

Крім того, більшість викликів робиться пацієнтами, які могли б і самі прийти до поліклініки, зазначають медики.

У Росії вже не перший рік лікарі домагаються ухвалення закону, який би захистив медичний персонал на тлі повідомлень про агресію.

Тэги: Россия, Росія
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