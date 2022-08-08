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12:57 08 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Або російська земля, або випалена пустеля: окупанти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС

Росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

Окупанти замінували ЗАЕС

Про це повідомили в Енергоатомі.

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У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-майор Валерій Васильєв, якийй зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що «тут будет или русская земля, или выжженная пустыня».

«Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!» – сказав він своїм солдатам.

Раніше представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

Російський генерал-майор Валерій Васильєв як приклад ядерного терориста

Російський генерал-майор Валерій Васильєв як приклад ядерного терориста

Як повідомляли Vlasti, в Енергоатомі попередили, що періодичні обстріли Запорізької атомної електростанції російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Тэги: Запорожье, Запорожская АЭС, Запоріжжя, Запорізька АЕС
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