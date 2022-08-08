Знаменитый слот клубника

Игровой автомат c изображением фруктов и ягод навсегда вошел в историю, после появления первых механических аппаратов, и пользовались ошеломляющей популярностью среди игроков в азартные игры.

Игровой автомат c изображением фруктов и ягод навсегда вошел в историю, после появления первых механических аппаратов, и пользовались ошеломляющей популярностью среди игроков в азартные игры. Сегодня на https://championcasino.ua/ можно опробовать слоты с фруктово-ягодной тематикой.

Первые автоматы

Истоки возрождения фруктовой тематики появились в конце 19 века, когда были механизированные машины, которые весили больше сотни килограмм. Они вмещали в себя первые слоты и первые трехбарабанные игровые аппараты.

После огромной популярности одноруких бандитов в 20 веке, многие владельцы игорных клубов задумались о новых способах привлечения людей приходить за азартными играми. Была такая особенность, что люди, которые знали правила – пользовались автоматами без проблем, а остальные, попросту игнорировали их, в связи с незнанием правил.

Запрет

Кроме этого, во многих странах, в начале 20 столетия был выпущен закон запрещающий использовать игровые автоматы и пользоваться азартными развлечениями. Предприимчивые люди нашли решение из сложившейся ситуации, и в 1912 году запустили производство аппаратов, в которых была тематика фруктов: вишни, сливы, ягоды и прочее. Кроме ягод, появились специальные символы с изображением “BAR”.

Изображение карт на игровых автоматах не было, но на игровых линиях сохранились символы 777 и колокольчики. Таким образом, фруктовая тема не нарушала законодательство, а в случае выигрыша – игрок получал конфеты, вместо монет.

Бесплатная игра

Очевидной особенностью автоматов с фруктовой тематикой является тот факт, что тут достаточно высок шанс выпадения выигрышной комбинации, содержащий высокие коэффициенты выплат. Зеленые кнопки мигают на панели управления, указывая количество линий, которое необходимо составить во время игры. Самое верное решение – делать ставки по 9 линий, но их можно сократить до минимума.

Размеры ставок доступны от 1 до 4000 монет. Если игрок использует максимальную ставку – он выбирает соответствующую кнопку и запускает игру с максимальным выигрышем.

Играя в клубничку, гемблерам доступна возможность автоматического запуска для экономии времени и увеличения количества прокруток.

Символы

На барабане доступны символы в виде арбузов, лимонов, абрикос, яблок, вишни и логотипа игры. Такие картинки оказываются самыми выгодными, потому что активируют крупные множители.

Wild символы. Их роль заключается в замене любого символа и составлении гарантированной выигрышной комбинации.

Символ клубники. Активирует призовой фонд: чем больше количество собранных ягод, тем больше игр активируется у гемблера. 3 символы клубники запускают призовую игру.

Бонусная игра

В ходе игры, каждый пользователь может наблюдать отдельные символы, которые располагаются по всему периметру экрана. У каждого символа есть своя стоимость, а при выпадении – подсвечиваются. Игрок получает выигрыш за каждую картинку.

Из дополнительных возможностей слотов клубники – получение двойного выигрыша, но для этого игроку нужно пройти риск-раунд. Вероятность победы равна 50/50, задача заключается в поочередном открытии карт. Символы у пользователя всегда выше, что гарантирует получения x2 выигрыша.

Итог

Игровые слоты клубнички появились более 200 лет назад и уверенно закрепились в современный онлайн казино. В связи с этим, многие сайты азартных игр используют их и постоянно внедряют новые идеи по привлечению новых игроков в свое заведение. Испытайте свою удачу на легендарном слоте клубника и гарантированно получите массу впечатлений!