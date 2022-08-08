Під Москвою знайшли тіло відомого російського дипломата: схоже на самогубство

У підмосковному Пушкіні знайшли мертвим заслуженого дипломата СРСР, 94-річного Ювеналія Шелакова.

На місці пригоди знайшли передсмертну записку



Про це повідомляє РЕН ТВ із посиланням на джерело.

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Тіло Шелакова виявили 5 серпня у будинку на вулиці Рози Люксембург у мікрорайоні “Завєти Ілліча”.

За інформацією видання, на місці пригоди також знайшли передсмертну записку.

За попередньою версією, Шелаков скоїв самогубство. За словами джерела, він мав проблеми зі здоров’ям.

За даними каналу, наразі правоохоронні органи проводять перевірку за фактом смерті Шелакова.

Тэги: Россия, Росія