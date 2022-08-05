З’явилося відео Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ

З’явилося відео наслідків нічних ударів Himars по Антонівському мостом біля Херсона.

Як повідомляють російські ЗМІ, по мосту було 4 влучення.

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Також постраждала будівельна техніка, яка там працювала і намагалася відремонтувати міст після попередніх ударів.

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Як повідомляли Vlasti, ближче до опівночі 7 серпня ЗСУ завдали кількох ударів по об’єктах на Херсонщині, зокрема по Антонівському мосту та мосту на греблі Каховської ГЕС.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост