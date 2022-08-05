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16:16 08 Августа 2022 Просмотров 563   КомментариевКомментарии

З’явилося відео Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ

З’явилося відео наслідків нічних ударів Himars по Антонівському мостом біля Херсона.

Як повідомляють російські ЗМІ, по мосту було 4 влучення.

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Також постраждала будівельна техніка, яка там працювала і намагалася відремонтувати міст після попередніх ударів.

Як повідомляли Vlasti, ближче до опівночі 7 серпня ЗСУ завдали кількох ударів по об’єктах на Херсонщині, зокрема по Антонівському мосту та мосту на греблі Каховської ГЕС.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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