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19:15 08 Августа 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

ЗСУ успішно відбили ворожі наступи на декількох напрямках

Російські окупанти протягом дня намагалися наступати на кількох напрямках, але на жодному не отримали успіху.

ЗСУ продовжують боронити українську землю

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Слов’янський напрямок. Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного.

Бахмутський напрямок. Ворожі штурми в напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема наші воїни відбили.

Авдіївський напрямок. Спроба наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов.

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