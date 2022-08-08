НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
06:44 09 Августа 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Росія втратила від 70 до 80 тисяч військових, не досягнувши жодної мети Путіна, – Пентагон

Російські військові втратили від 70 000 до 80 000 військових з початку вторгнення в Україну в лютому.

Росія продовжує втрачати військових заради примарних цілей Путіна

Як повідомило The Hill, про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Росіяни зазнають величезних втрат. У війні багато туману, але я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 або 80 тисяч солдатів менш ніж за шість місяців. Це комбінація вбитих та поранених у бою», — заявив він.

Росія, ймовірно, отримала більшу частину втрат на першому етапі свого вторгнення, коли вона спробувала, але не змогла захопити Київ і західні райони України, починаючи з 24 лютого.

З того часу кремлівські сили переорієнтувалися, щоб зосередитись на промисловому центрі на сході України, відомому як Донбас, використовуючи зброю великої дальності для завдання ударів по цілям.

Кал сказав, що кількість російських жертв «чудова» з огляду на те, що Москва «не досягла жодної з цілей Володимира Путіна» з моменту вторгнення в Україну шість місяців тому.

Він пояснив ці цифри моральним духом і волею українців до боротьби, які, за його словами, «безперечні і набагато вищі, ніж середній моральний дух і воля до боротьби на російській стороні».

«Я думаю, що це дає українцям значну перевагу», – додав заступник міністра.

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.08.2022 18:40
ЄС може запровадити санкції проти Туреччини через співпрацю з Росією – FT
ТОР
08.08.2022 15:29
Під Москвою знайшли тіло відомого російського дипломата: схоже на самогубство
ТОР
08.08.2022 12:40
Російські медики вимагають скасувати виклики додому через агресію пацієнтів
blog comments powered by Disqus
Увечері в окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів

06:03 Україна

ЗСУ тотально нищать російську ППО: ракети HARM стали новим жахом окупантів після HIMARS

19:03 Україна

З’явилося відео Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ

16:16 Україна

Під Москвою знайшли тіло відомого російського дипломата: схоже на самогубство

15:29 Світ

У Новій Маячці під Херсоном пролунали вибухи: у небі величезний стовп диму

12:20 Україна

Біля Каховської ГЕС ударом Himars зруйновано залізницю та автомобільну дорогу

11:07 Україна

Росія вдарила ракетами по Умані та Вінниці: всі знищені авіацією

10:50 Україна

Із сектору Газа по Ізраїлю вдарили ракетами за 8 хвилин після початку перемир’я

09:25 Світ

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту та греблі Каховської ГЕС. Відео

06:22 Україна

Окупанти почали наступ на Херсонщині, але невдало – Генштаб ЗСУ

19:50 Україна

У Мелітополі пізно ввечері пролунав потужний вибух

09:35 Україна