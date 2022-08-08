Росія втратила від 70 до 80 тисяч військових, не досягнувши жодної мети Путіна, – Пентагон

Російські військові втратили від 70 000 до 80 000 військових з початку вторгнення в Україну в лютому.

Росія продовжує втрачати військових заради примарних цілей Путіна



Як повідомило The Hill, про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Росіяни зазнають величезних втрат. У війні багато туману, але я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 або 80 тисяч солдатів менш ніж за шість місяців. Це комбінація вбитих та поранених у бою», — заявив він.

Росія, ймовірно, отримала більшу частину втрат на першому етапі свого вторгнення, коли вона спробувала, але не змогла захопити Київ і західні райони України, починаючи з 24 лютого.

З того часу кремлівські сили переорієнтувалися, щоб зосередитись на промисловому центрі на сході України, відомому як Донбас, використовуючи зброю великої дальності для завдання ударів по цілям.

Кал сказав, що кількість російських жертв «чудова» з огляду на те, що Москва «не досягла жодної з цілей Володимира Путіна» з моменту вторгнення в Україну шість місяців тому.

Він пояснив ці цифри моральним духом і волею українців до боротьби, які, за його словами, «безперечні і набагато вищі, ніж середній моральний дух і воля до боротьби на російській стороні».

«Я думаю, що це дає українцям значну перевагу», – додав заступник міністра.

Тэги: Россия, Росія