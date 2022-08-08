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11:10 09 Августа 2022 Просмотров 100   КомментариевКомментарии

Китай оголосив про оточення Тайваню в рамках нових військових навчань

Китай оголосив у вівторок, 9 серпня, що його військово-морський флот та військово-повітряні сили продовжать спільні навчання у водах та повітряному просторі навколо Тайваню.

Китай продовжує залякувати Тайвань

Про це повідомила South China Morning Post.

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Не уточнюючи дату закінчення, Східне командування Народно-визвольної армії Китаю заявило, що майбутні навчання мають підготувати до операцій «спільної оборони» та «спільної блокади» самоврядного острова.

Адміністрація безпеки на морі Пекіна також випустила навігаційне попередження, обмеживши вхід до східних вод острова Наньсан Чжаньцзяна в Південно-Китайському морі з 8 ранку до 6 вечора протягом трьох днів, починаючи з сьогоднішнього дня, коли розпочнуться навчальні стрільби.

Тэги: Китай, тайвань
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Китай оголосив про оточення Тайваню в рамках нових військових навчань

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