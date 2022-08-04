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Главная » Україна » Суспільство
11:18 09 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Офісі Зеленського розповіли про щоденні втрати ЗСУ

Щоденні втрати українських військових зменшилися в три рази в порівнянні з початком червня і складають 30-50 осіб на добу.

Подоляк пояснив, чому зменшилися втрати україських військових

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню BBC.

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«Я думаю, що цифри десь зменшилися у 2,5-3 рази від тієї цифри… Я думаю, що десь 30-50 осіб. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно», – заявив він.

За словами Подоляка, більш точні цифри може дати тільки Генеральний штаб ЗСУ.

Радник глави ОП повідомив, що втрати України збільшувалися через перехід на другий етап війни.

«Починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це, безумовно, збільшувало кількість наших втрат», – зазначив він.

Зменшення кількості втрат ЗСУ Подоляк пояснив кількома чинниками.

«Сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє – наші вже пристосувалися до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються», – заявив він.

Тэги: Михаил Подоляк, Михайло Подоляк
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