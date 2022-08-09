Росія пригрозила знищити завод Bayraktar в Україні
Росія знищить завод з виробництва безпілотників Bayraktar TB2, який планують збудувати в Україні.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
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«Факт створення такого об’єкта, швидше за все, відразу потрапить під тему демілітаризації. Ну це лише продовжить страждання українців, але не допоможе уникнути цілей «спеціальної військової операції», – сказав він.
Нагадаємо, турецька компанія Baykar Makina купила в Україні земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar.
А посол України у Туреччині Василь Боднар повідомив, що будівництво в Україні заводу з виробництва Bayraktar нині перебуває на етапі підготовки. Зокрема, вже розроблено сам проект заводу та куплено земельну ділянку.