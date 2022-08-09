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14:00 09 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росія пригрозила знищити завод Bayraktar в Україні

Росія знищить завод з виробництва безпілотників Bayraktar TB2, який планують збудувати в Україні.

Компанія Baykar Makina купила в Україні земельну ділянку під будівництво заводу

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Факт створення такого об’єкта, швидше за все, відразу потрапить під тему демілітаризації. Ну це лише продовжить страждання українців, але не допоможе уникнути цілей «спеціальної військової операції», – сказав він.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar Makina купила в Україні земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar.

А посол України у Туреччині Василь Боднар повідомив, що будівництво в Україні заводу з виробництва Bayraktar нині перебуває на етапі підготовки. Зокрема, вже розроблено сам проект заводу та куплено земельну ділянку.

Тэги: Росія, Дмитро Пєсков
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