Росія пригрозила знищити завод Bayraktar в Україні

Росія знищить завод з виробництва безпілотників Bayraktar TB2, який планують збудувати в Україні.

Компанія Baykar Makina купила в Україні земельну ділянку під будівництво заводу



Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Факт створення такого об’єкта, швидше за все, відразу потрапить під тему демілітаризації. Ну це лише продовжить страждання українців, але не допоможе уникнути цілей «спеціальної військової операції», – сказав він.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar Makina купила в Україні земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar.

А посол України у Туреччині Василь Боднар повідомив, що будівництво в Україні заводу з виробництва Bayraktar нині перебуває на етапі підготовки. Зокрема, вже розроблено сам проект заводу та куплено земельну ділянку.

Тэги: Росія, Дмитро Пєсков