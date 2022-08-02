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14:18 09 Августа 2022 115 Комментарии
Німеччина вперше в історії купила нафту з США замість російської
Вперше в історії Німеччина придбала американську сірчисту нафту замість схожої за характеристиками російської марки Urals.
Німеччина замінила російськую нафту американською
Про це повідомляє Reuters.
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Танкер Capricorn Sun, зафрахтований концерном Shell, завантажив нафту біля узбережжя Луїзіани США і розвантажився 3 серпня у німецькому порту Росток.
За попередніми оцінками, судно перевозило близько 570 тисяч барелів нафти.
Нафтовий термінал Ростока в Балтійському морі з’єднаний трубопроводом із двома нафтопереробними заводами у містах Шведт та Лойна з продуктивністю 233 тис. барелів на добу та 240 тис. барелів на добу відповідно.
Тэги: Німеччина
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