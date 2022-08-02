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Главная » Світ » Экономіка
14:18 09 Августа 2022 Просмотров 115   КомментариевКомментарии

Німеччина вперше в історії купила нафту з США замість російської

Вперше в історії Німеччина придбала американську сірчисту нафту замість схожої за характеристиками російської марки Urals.

Німеччина замінила російськую нафту американською

Про це повідомляє Reuters.

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Танкер Capricorn Sun, зафрахтований концерном Shell, завантажив нафту біля узбережжя Луїзіани США і розвантажився 3 серпня у німецькому порту Росток.

За попередніми оцінками, судно перевозило близько 570 тисяч барелів нафти.

Нафтовий термінал Ростока в Балтійському морі з’єднаний трубопроводом із двома нафтопереробними заводами у містах Шведт та Лойна з продуктивністю 233 тис. барелів на добу та 240 тис. барелів на добу відповідно.

Тэги: Німеччина
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