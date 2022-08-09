НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
17:00 09 Августа 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Ніхто не постраждав: в міноборони РФ поясниил вибухи в Криму

Міноборони РФ майже через дві години після початку вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в Криму нарешті видало офіційний коментар щодо інциденту.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Близько 15:20 на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів”, – сказано в повідомленні.

Також у відомстві наголосили, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.

“Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з’ясування причин вибуху. За доповіддю з місця, жодного вогневого впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було”, – зазначили в міноборони.

Loading...

Новости по теме

ТОР
09.08.2022 16:45
Через вибухи у Криму оголосили надзвичайний стан: що наразі відомо
ТОР
09.08.2022 16:32
У Криму після вибухів почалася паніка: люди намагаються втікти з півострова
ТОР
09.08.2022 16:12
В Росії прокоментували вибухи в Криму
blog comments powered by Disqus
«Бавовна» у Криму на російському аеродромі: мережа вибухнула мемами

19:14  Україна

Для вас краєвиди Мухосранська і схід сонця в Зажопинську: Стефанчук про заборону віз для росіян

18:26  Україна

Як із крейсером Москва: росіяни відреагували на офіційні версії вибухів у Криму

18:04  Світ

Ніхто не постраждав: в міноборони РФ поясниил вибухи в Криму

17:00  Світ

Через вибухи у Криму оголосили надзвичайний стан: що наразі відомо

16:45  Україна

У Криму після вибухів почалася паніка: люди намагаються втікти з півострова

16:32  Україна

В Росії прокоментували вибухи в Криму

16:12  Україна

У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі

15:53  Україна

У росіян проблеми з “референдумами” через нестачу колаборантів, – Данілов

15:39  Україна

Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються

15:32  Світ

Наступ росіян на Запоріжжя: в ОВА оцінили ймовірність

14:30  Україна

Німеччина вперше в історії купила нафту з США замість російської

14:18  Світ

Росія пригрозила знищити завод Bayraktar в Україні

14:00  Світ

В Офісі Зеленського розповіли про щоденні втрати ЗСУ

11:18  Україна

Китай оголосив про оточення Тайваню в рамках нових військових навчань

11:10  Світ

Мирна угода чи новий наступ на Київ: що думають росіяни про війну в Україні

10:44  Світ

Названо тактичні цілі росіян на Донбасі

10:21  Україна

В Росії прокоментували вибухи в Криму

16:12 Україна

У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі

15:53 Україна

Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються

15:32 Світ

ЗСУ тотально нищать російську ППО: ракети HARM стали новим жахом окупантів після HIMARS

19:03 Україна

З’явилося відео Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ

16:16 Україна

Під Москвою знайшли тіло відомого російського дипломата: схоже на самогубство

15:29 Світ

У Новій Маячці під Херсоном пролунали вибухи: у небі величезний стовп диму

12:20 Україна

Біля Каховської ГЕС ударом Himars зруйновано залізницю та автомобільну дорогу

11:07 Україна

Росія вдарила ракетами по Умані та Вінниці: всі знищені авіацією

10:50 Україна

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту та греблі Каховської ГЕС. Відео

06:22 Україна

Окупанти почали наступ на Херсонщині, але невдало – Генштаб ЗСУ

19:50 Україна