Ніхто не постраждав: в міноборони РФ поясниил вибухи в Криму

Міноборони РФ майже через дві години після початку вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в Криму нарешті видало офіційний коментар щодо інциденту.

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“Близько 15:20 на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів”, – сказано в повідомленні.

Також у відомстві наголосили, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.

“Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з’ясування причин вибуху. За доповіддю з місця, жодного вогневого впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було”, – зазначили в міноборони.