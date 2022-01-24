Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував можливе рішення країн ЄС щодо припинення видачі туристичних віз росіянам, запропонувавши їм насолоджуватися чарівними краєвидами Мухосранська й мальовничим сходом сонця в Зажопинську.

Стефанчук послав росіян в Ново [email protected] бєньово



Як повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради, Стефанчук зазначив, що країни Євросоюзу одна за одною відмовляють у видачі віз росіянам. І для цього не потрібні довгі обговорення та розлогі дискусії.

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За словами Стефанчука, Латвія, Естонія, Чехія, Нідерланди, Бельгія — це країни, які, не вагаючись, вводять обмеження та показують росіянам: в Європі їм не раді.

Також він зауважив, що нарешті росіяни зрозуміють, що жити у цивілізованому світі та пропагувати війну — це несумісні речі. І відтепер вони не зможуть приїжджати у світові столиці під час відпустки, насолоджуватися благами, до яких не доклали нічогісінько, та нести свою пропаганду і вихваляти свій спосіб життя

«Ласкаво просимо у СРСР, ви ж цього хотіли? Тепер лише для вас: чарівні краєвиди Мухосранська, мальовничий схід сонця в Зажопинську, чудеса кулінарії в Задрищенську та незабутні ночі в Ново[email protected]бєньово», — акцентував Стефанчук.

Насамкінець голова Верховної Ради повідомив, що наприкінці серпня очільники МЗС країн ЄС мають зібратися та обговорити питання заборони віз для росіян на загальноєвропейському рівні.

«Прогнозую, що це буде найкоротше обговорення й одностайне схвалення», – резюмував Стефанчук.

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