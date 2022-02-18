Одяг з бавовни дуже гігієнічний: Міноборони України прокоментувало вибухи в Криму

Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання на російському аеродромі Саки в окупованому Криму.

Міноборони нагадало росіянам про правила пожежної безпеки



Реакцію на вибухи під кримською Новофедорівкою Міноборони оприлюднило в Facebook.

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“Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях”, – сказано в повідомленні.

Також там зазначили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні і не виключили, що окупанти «випадково» знайдуть якісь характерні «шеврон», «візитівку» чи навіть «ДНК».

“Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України!” – нагадали у Міноборони.

Раніше Vlasti повідомляли:

У Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи на військовому аеродромі.

Після серії потужних вибухів у Новофедорівці в районі Сак і Євпаторії росіяни, які відпочивали там, кинулися виїжджати з регіону.

Міноборони РФ майже через дві години після початку вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в Криму нарешті видало офіційний коментар щодо інциденту.

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