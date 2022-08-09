Все тільки починається: Подоляк натякнув на демілітаризацію Криму
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк тонко натякнув на причетність України до вибухів на аеродромі у Криму.
Повідомлення, що пронизане турботою про майбутнє тимчасово окупованого РФ Криму, він опублікував у Twitter.
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«Демілітаризація Російської Федерації – невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим – бути перлиною Чорного моря, національним парком із унікальною природою та світовим курортом”, – написав Подоляк.
Він також наголосив, що Крим не має бути військовою базою терористів.
«Все тільки починається», – резюмував радник голови ОП.
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