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19:58 09 Августа 2022 Просмотров 184   КомментариевКомментарии

Все тільки починається: Подоляк натякнув на демілітаризацію Криму

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк тонко натякнув на причетність України до вибухів на аеродромі у Криму.

Крим має стати жкмчужиною, а не військовою базою

Повідомлення, що пронизане турботою про майбутнє тимчасово окупованого РФ Криму, він опублікував у Twitter.

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«Демілітаризація Російської Федерації – невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим – бути перлиною Чорного моря, національним парком із унікальною природою та світовим курортом”, – написав Подоляк.

Він також наголосив, що Крим не має бути військовою базою терористів.

«Все тільки починається», – резюмував радник голови ОП.

Раніше Vlasti повідомляли:

  • У Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи на військовому аеродромі.

  • Після серії потужних вибухів у Новофедорівці в районі Сак і Євпаторії росіяни, які відпочивали там, кинулися виїжджати з регіону.

  • Міноборони РФ майже через дві години після початку вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в Криму нарешті видало офіційний коментар щодо інциденту.

  • Серія вибухів на військовому аеродромі під Новофедорівкою в окупованому Криму викликала бурхливу реакцію українців у соцмережах.

  • Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання на російському аеродромі Саки в окупованому Криму та порадило росіянам не курити у невстановлених мiсцях.

Тэги: Михаил Подоляк, Крим, Михайло Подоляк
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