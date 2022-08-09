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06:46 10 Августа 2022 77 Комментарии
Не тільки в Криму: в курортній Кирилівці пролунали вибухи
Вчора пролунали вибухи не тільки в курортному Криму, але й в курортній Кирилівці Мелітопольського району.
Дим в районі Кирилівці
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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«Сьогоднішній день виявився особливо «спекотним» не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці. Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось, все ж дістали”, – написав він в Telegram.
Також Федоров додав, що зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму протягом кількох годин.
Тэги: мелитополь, Кирилловка, Мелітополь, Кирилівка
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