Не тільки в Криму: в курортній Кирилівці пролунали вибухи

Вчора пролунали вибухи не тільки в курортному Криму, але й в курортній Кирилівці Мелітопольського району.

Дим в районі Кирилівці



Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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«Сьогоднішній день виявився особливо «спекотним» не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці. Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось, все ж дістали”, – написав він в Telegram.

Також Федоров додав, що зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму протягом кількох годин.

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Тэги: мелитополь, Кирилловка, Мелітополь, Кирилівка