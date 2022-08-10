Стало известно, где сыграют сборные Японии и Украины по теннису

В период с 11 по 12 ноября в рамках Кубка Билли Джин Кинг состоится поединок между национальными сборными Японии и Украины.

В период с 11 по 12 ноября в рамках Кубка Билли Джин Кинг состоится поединок между национальными сборными Японии и Украины. Девятого августа стало известно место проведения матча.

Пока что рано делать прогнозы на исход этого матча, так как впереди теннисных болельщиков ожидает еще несколько турниров WTA и Открытый чемпионат США по теннису. По тому, как на них выступят спортсмены из сборных, можно будет судить о вероятности победы на Кубке. А заключить пари можно на сайте букмекерской конторы Зенит. Информация о том, как зайти на бк Зенит, доступна по ссылке.

Ассоциация тенниса Японии объявила, что матч Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Токио. В качестве стадиона был выбран корт Олимпийского теннисного турнира, который находится в Ариакэ Парк и вмещает десять тысяч зрителей.

Напомним, что недавно сборная Украины проиграла команде США в раунде Квалификации. Теперь, чтобы вновь продвинуться вперед, украинским теннисистам нужно будет одолеть соперниц из Японии. В случае проигрыша команде придется сражаться в региональных поединках.

Интересно, что сборные Украины и Японии уже встречались на соревнованиях в прошлом году. Поединок закончился поражением японской команды с разгромным счетом 4:0.