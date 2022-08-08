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13:02 10 Августа 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Це буде швидко: генерал Марченко висловився щодо звільнення Херсону

Херсон незабаром буде звільнений від російських окупантів, але треба ще трохи зачекати.

Генерал Марченко попросив херсонців трохи протриматися

Про це заявив генерал Дмитро Марченко, який  до квітня керував обороною Миколаївщини і зараз повернувся на південний напрямок в інтерв’ю РБК-Україна.

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Він зазначив, що не може вказати точних термінів і дат звільнення Херсона, але жителям обласного центру варто «трохи потерпіти», оскільки «це буде не так довго, як усі очікують».

«Це буде швидко. Нехай ще трохи протримаються. Ми про них не забуваємо, ніхто не відмовляється від свого народу, ми прийдемо їм на допомогу, але нехай почекають. Найближчим часом вони все побачать і почують», – сказав генерал.

Він також уточнив, що до кінця року Україна може звільнити Херсон і закінчити активну фазу війни, після чого відбуватимуться локальні бойові дії.

Марченко додав, що Крим звільнятимуть військовим шляхом, зокрема зі знищенням Кримського мосту, щоб позбавити окупантів можливості посилювати свої війська з території Росії.

Тэги: херсон, Дмитро Марченко, Дмитрий Марченко
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