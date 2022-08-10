У Новофедорівці в Криму після вибухів на аеродромі ввели режим надзвичайної ситуації

Після серії вибухів на аеродромі «Сакі» в сусідньому курортному селищі Новофедорівка запроваджено режим НС муніципального масштабу.

Аксьонов оголосив надзвичайну ситуацію в Новофедорівці



Про це повідомило Інтерфакс із посиланням на “главу” Криму Сергія Аксьонова.

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За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено 62 багатоквартирні будинки, приватні будинки та близько 20 комерційних об’єктів.

Власникам пошкодженого житла пообіцяли компенсацію від 10 тисяч до 100 тисяч рублів.

Число постраждалих збільшилося до 14, один із них залишається у лікарні, продовжив Аксьонов.

У пунктах тимчасового розміщення перебувають 252 особи. У Новофедорівці та Михайлівці все ще відключено газ. До непошкоджених будинків його повернуть до кінця дня в середу.

Розбір завалів має розпочатися після завершення слідчих дій, що проводяться у рамках розслідування кримінальної справи, додав Аксьонов. Він запевнив, що на поновлення треба не більше 10 днів.

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