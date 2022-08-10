НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
16:15 10 Августа 2022 Просмотров 732   КомментариевКомментарии

З’явилися фото наслідків удару ЗСУ по базі окупантів у Новоолексіївці

ЗСУ 9 серпня завдали удару по базі та складах російських військ у Новоолексіївці, розташованій більш ніж за 150 км від найближчої точки на лінії фронту.

Все, що залишилося від російської військової бази

Про це повідомляли в Оперативному командуванні «Південь».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Також українські військові вдарили і по базами росіян у сусідньому Генічеську. Ці удари стали першими, які ЗСУ завдали у глибокий тил противника на відстань, що перевищує дальність польоту звичайного снаряда РСЗВ Himars.

Сьогодні з’явилися фото, як стверджують, наслідків атаки по базі окупантів у Новоолексіївці. На них видно спалену ворожу військовустехнікуна тлі руїн ангару.

Новоолексіївка розташована більше ніж в 150 км від лінії фронту

Новоолексіївка розташована більше ніж в 150 км від лінії фронту

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.08.2022 14:35
Спрацювали ювелірно: ЗСУ знищили окупантів з технікою в управлінні Каховського каналу
ТОР
10.08.2022 13:02
Це буде швидко: генерал Марченко висловився щодо звільнення Херсону
ТОР
08.08.2022 16:16
З’явилося відео Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ
blog comments powered by Disqus
З’явилися фото наслідків удару ЗСУ по базі окупантів у Новоолексіївці

16:15 Україна

Спрацювали ювелірно: ЗСУ знищили окупантів з технікою в управлінні Каховського каналу

14:35 Україна

Повітряні сили ЗСУ озвучили втрати росіян після вибухів у Криму

11:04 Україна

«Бавовна» у Криму на російському аеродромі: мережа вибухнула мемами

19:14 Україна

У Криму після вибухів почалася паніка: люди намагаються втікти з півострова

16:32 Україна

В Росії прокоментували вибухи в Криму

16:12 Україна

У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі

15:53 Україна

Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються

15:32 Світ

Китай оголосив про оточення Тайваню в рамках нових військових навчань

11:10 Світ

Увечері в окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів

06:03 Україна

ЗСУ тотально нищать російську ППО: ракети HARM стали новим жахом окупантів після HIMARS

19:03 Україна