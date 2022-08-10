З’явилися фото наслідків удару ЗСУ по базі окупантів у Новоолексіївці

ЗСУ 9 серпня завдали удару по базі та складах російських військ у Новоолексіївці, розташованій більш ніж за 150 км від найближчої точки на лінії фронту.

Все, що залишилося від російської військової бази



Про це повідомляли в Оперативному командуванні «Південь».

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Також українські військові вдарили і по базами росіян у сусідньому Генічеську. Ці удари стали першими, які ЗСУ завдали у глибокий тил противника на відстань, що перевищує дальність польоту звичайного снаряда РСЗВ Himars.

Сьогодні з’явилися фото, як стверджують, наслідків атаки по базі окупантів у Новоолексіївці. На них видно спалену ворожу військовустехнікуна тлі руїн ангару.

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