З’явилося відео наслідків удару ЗСУ по Каховському мосту

З’явилося відео з наслідками удару українських військових по мосту біля Каховської ГЕС у Херсонській області.

В полотні мосту видно кілька дірок



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Раніше в Оперативному командуванні “Південь” повідомили, що вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання.

Втім на кадрах видно, що по мосту проїжджає транспорт, щоправда не військовий.

Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка