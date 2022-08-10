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17:24 10 Августа 2022 202 Комментарии
З’явилося відео наслідків удару ЗСУ по Каховському мосту
З’явилося відео з наслідками удару українських військових по мосту біля Каховської ГЕС у Херсонській області.
В полотні мосту видно кілька дірок
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Раніше в Оперативному командуванні “Південь” повідомили, що вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання.
Втім на кадрах видно, що по мосту проїжджає транспорт, щоправда не військовий.
Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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