У черзі на блокпості окупантів у Василівці померло десять українців

Десять людей померли на блокпості окупантів у Василівці Запорізької області, коли стояли у черзі на виїзд до вільної України.

В черзі стоїть більше 1000 авто



Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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«Кількість смертей зросла і дійшла до десяти. Це ті, хто не дочекався евакуації. Понад 1 000 авто чекають на евакуацію на блокпостах», – підкреслив він.

За словами Федорова, до лікарні потрапило немовля. Дитина отримала тепловий удар через те, що російські загарбники два дні не пропускали машину на блокпосту.

Тэги: Азаров, мелитополь, Мелітополь, Запоріжжя