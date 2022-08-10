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19:44 10 Августа 2022 6 Комментарии
Під Запоріжжям нацгвардієць з ПЗРК «Ігла» збив російський Су-25
Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць-строковик Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК «Ігла» по літаку Су-25.
Під Запоріжжям нацгвардійці приземлили черговий Су-25
Про це повідомив Штаб оборони Запорізького краю
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Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена.
Роковий постріл для путінських пілотів зробив побратим вже відомого «Запорізького месника».
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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