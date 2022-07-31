Вночі в районі російського аеродрому в Білорусі пролунали вибухи

У районі аеродрому «Зябрівка» в Білорусі, де розташовуються російські військові, з 00:25 до 00:32 було чути звуки вибухів і видно характерні спалахи.

Ніччю у Зябрівці було неспокійно



Про це повідомила моніторингова група «Белорусский Гаюн».

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За різними даними, було зафіксовано не менше 8 спалахів.

Раніше міноборони Білорусі повідомило про проведення навчань військ ППО та ВПС із бойовою стріляниною. Чи пов’язані вони із вибухами в районі Зябрівки — невідомо.

За інформацією Генштабу ЗСУ, аеродром «Зябровка» в Білорусі вже повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовується російська військова база. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу «Іскандер – М» та дивізіон С-400″.

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