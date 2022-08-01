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06:30 11 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кім Чен Ин оголосив про перемогу Північної Кореї над COVID-19

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив про перемогу країни в боротьбі з COVID-19 та розпорядився скасувати максимальні протиепідемічні заходи, що були введені в травні.

Кім Чен Ин сам перехворів на COVID-19

Про це повідомило Reuters.

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Причому сестра лідера розповіла, що він сам страждав від лихоманки, і пообіцяла «смертельну відплату» Південній Кореї, яку звинуватила у спричиненні спалаху COVID-19.

Кім Чен Ин додав, що Північна Корея повинна підтримувати «сталевий протиепідемічний бар’єр і посилювати протиепідемічні роботи до кінця глобальної кризи в галузі охорони здоров’я»..

Північна Корея ніколи не підтверджувала, скільки людей підхопили COVID-19, мабуть, через те, що не вистачає засобів для тестування. Але з 29 липня не було зареєстровано нових таких випадків.

Аналітики кажуть, що хоча авторитарна Північна Корея використала пандемію для посилення соціального контролю, її декларація про перемогу може стати прелюдією до відновлення торгівлі, якій перешкоджають блокування кордонів та інші обмеження.

Спостерігачі також заявили, що це може розчистити шлях для проведення КНДР першого випробування ядерної зброї з 2017 року.

Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, Северная Корея, Кім Чен Ин, Північна Корея
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