Під Москвою палає військова частина: пожежа почалася у казармах

На території військової частини у підмосковному Довгопрудному сталася масштабна пожежа.

Про це повідомило ТАСС із посиланням на своє джерело.

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У прес-службі ГУ МНС по Московській області повідомили, що спалахнув будинок по вулиці Східна, навпроти будинку № 33.

«В оперативно-чергову зміну ЦУКЗ надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в міському окрузі Довгопрудний, вулиця Східна, навпроти будинку № 33. На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося задимлення з-під покрівлі», – повідомили у відомстві.

За даними МНС, площа пожежі становила 1,2 тисячі квадратних метрів. нформації про постраждалих наразі не надходило.

Telegram-канал Baza повідомляє, що спалахнула дерев’яна будівля, в якій знаходилася казарма. У будівлі були терміновики та персонал. За попередніми даними, всіх евакуювали.

Вогонь нiбито локалізовано. Інформації про постраждалих наразі немає.