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08:47 11 Августа 2022 0 Комментарии
ЗСУ знищили кілька командних пунктів росіян на півдні
В районі Новокам’янки українські захисники нанесли вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ.
Українські військові нищать ворога на півдні
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
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Крім того, біля Червоного Маяка зусиллями ЗСУ 49-а ворожа армія лишилася свого пункту управління.
ТакожвВ Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів.
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