ЗСУ знищили кілька командних пунктів росіян на півдні

В районі Новокам’янки українські захисники нанесли вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ.

Українські військові нищать ворога на півдні



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Крім того, біля Червоного Маяка зусиллями ЗСУ 49-а ворожа армія лишилася свого пункту управління.

ТакожвВ Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів.