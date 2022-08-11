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08:47 11 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ знищили кілька командних пунктів росіян на півдні

В районі Новокам’янки українські захисники нанесли вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ.

Українські військові нищать ворога на півдні

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Крім того, біля Червоного Маяка зусиллями ЗСУ 49-а ворожа армія лишилася свого пункту управління.

ТакожвВ Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів.

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