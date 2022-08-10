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11:55 11 Августа 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Гауляйтери Запорізької області злякалися проводити “референдум” 11 вересня

Окупаційна “влада” Запорізької області хотіла б провести референдум щодо входження до складу Росії 11 вересня, але побоюється за безпеку.

Балицький допустив проведення

Про підготовку до псевдореферендуму гауляйтер Запорізької області Євгеній Балицький розповів в інтерв’ю російському виданню Известия.

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«Вибори 11 вересня проводяться в Росії в єдиний день голосування, ми поки де-юре не Росія. Але ми, звичайно, дуже хотіли б цього», – заявив він.

Балицький підтвердив бажання провести «референдум» у вересні, але тут же уточнив, що це залежить від безлічі факторів. Зокрема від гарантій безпеки заходу, які ніхто дати не може.

Також він уточнив, що процес підготовки триває повільно.

“На жаль, процес іде не так швидко, як би нам хотілося. Немає проблеми в тому, що ми проведемо референдум, коли нас визнає РФ — це може бути вже разом із Донецьком та Луганськом. Можливо, ми проходитимемо цю процедуру разом”, – сказав гауляйтер.

Нагадаємо, ватажок «ДНР» Денис Пушилін заявив, що дату «референдуму» про приєднання «ДНР» до Росії назвуть «після повного звільнення республіки». Тобто зовсім не скоро і точно не в вересні.

Також занепокоївся про безпеку і колега Балицького “член головної ради адміністрації” Запорізької області Рогов. Він сказав, що “влада” зможе назвати дату “референдуму”, коли зможе забезпечити його безпеку.

Тэги: Запорожье, Евгений Балицкий, ДНР, ЛНР, Запоріжжя, Євген Балицький
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