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13:06 11 Августа 2022 Просмотров 111   КомментариевКомментарии

Вибухи у Криму спричинили найбільшу втрату авіації РФ за день з часів Другої світової – CNN

Втрати російської бойової авіації після вибухів на аеродромі в Криму можуть вважатися найбільшою втратою Москвою військових літаків за день з часів Другої світової війни.

На російській авіабазі пролунало три вибухи

Таку думку висловила CNN.

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На думку Пітера Лейтона, наукового співробітника Інституту Гріффіта Азії та колишнього пілота ВПС Австралії, знищені військові літаки, мабуть, є бомбардувальниками Су-24 та багатоцільовими винищувачами Су-30.

Міністерство оборони Росії заявило, що вибухи викликали авіаційні боєприпаси, але не повідомило, як вони здетонували.

Відео в соціальних мережах, перевірене та геолоковане CNN як з авіабази, показує дим, що піднімається з російського аеродрому. Його трясло трьома великими вогненними вибухами, які викинули чорні грибоподібні хмари в небо. Два вибухи пролунали майже одночасно, а третій трохи згодом.

Супутникові фотографії також показують, що вибухи випалили смугу рослинності довкола частини авіабази.

Лейтон сказав, що супутникові знімки вказують на навмисну ​​атаку, а не на аварію через наявність трьох великих кратерів.

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