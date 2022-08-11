Естонія закриває кордони для росіян навіть з шенгенськими візами
Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою.
Про це повідомили в МЗС країни.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Рішення набуде чинності через тиждень і стосуватиметься віз, які видала Естонія. Про це розповів очільник МЗС країни Урмас Рейнсалу.
«Візи залишаться дійсними. Однак на власників віз будуть накладені санкції – їм буде заборонено в’їзд», – пояснив він.
Крім цього, заборону на видачу шенгенських віз росіянам вже підтримав міністр закордонних справ Чехії. А прем’єрка Фінляндії закликала не видавати туристичні візи росіянам на європейському рівні.
Нагадаємо, раніше очільник МЗС України Кулеба заликав ЄС та G7 позбавити росіян права перетинати міжнародні кордони.