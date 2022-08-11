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Главная » Світ » Політика
13:58 11 Августа 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Естонія закриває кордони для росіян навіть з шенгенськими візами

Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою.

Заборона почне діяти за тиждень

Про це повідомили в МЗС країни.

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Рішення набуде чинності через тиждень і стосуватиметься віз, які видала Естонія. Про це розповів очільник МЗС країни Урмас Рейнсалу.

«Візи залишаться дійсними. Однак на власників віз будуть накладені санкції – їм буде заборонено в’їзд», – пояснив він.

Крім цього, заборону на видачу шенгенських віз росіянам вже підтримав міністр закордонних справ Чехії. А прем’єрка Фінляндії закликала не видавати туристичні візи росіянам на європейському рівні.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України Кулеба заликав ЄС та G7 позбавити росіян права перетинати міжнародні кордони.

Тэги: Россия, Эстония, Росія, Естонія
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