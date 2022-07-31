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16:49 11 Августа 2022 Просмотров 211   КомментариевКомментарии

Близько 13 тисяч білоруських військових погодились воювати проти України: можливі провокації на кордоні

Близько 13 тисяч білоруських діючих і колишніх військових погодилися взяти участь у війні проти України на боці військ держави-агресора.

Белорусів можуть втягнути у війну напередодні Дня Незалежності України

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

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«Уздовж держкордону України розгорнуто і виконують завдання в прикордонних з Україною районах шість батальйонів Збройних сил Білорусі. Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України», — заявив він.

Громов додав, що Росія також запрошує на білоруськи полігони для підготовки іноземних найманців з Сирії, Малі, Лаоса, Узбекистану, яких теж можуть кинути в бій проти України.

«Є підозри, що саме напередодні Дня Незалежності України, Росія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні, з загибеллю іноземців. Щоб демонізувати ЗСУ та втягнути Білорусь остаточно у воєнні дії», — попередив Громов.

Тэги: беларусь, Білорусь
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