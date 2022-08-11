Кожний про своє: чим завершилось засідання Радбезу ООН щодо Запорізької АЕС

11 серпня відбулось засідання Ради Безпеки ООН, скликане за ініціативи Росії через загрозливу ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомило Суспільне.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав сторони надати доступ місії до Запорізької АЕС. Втім зазначив, що загрози безпеці атомній електростанції наразі немає.

Постпред Росії в ООН Олексій Небензя звинуватив ЗСУ в обстрілах АЕС. Таку позицію він аргументує тим, що Росія нібито не має підстав обстрілювати «ні самих себе, ні станцію, ні Енергодар». Також Небензя заявив, що РФ готова сприяти місії МАГАТЕ і зробить все, щоб вона відбулась до кінця серпня.

Постійний представник України Сергій Кислиця заявив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу — вивести російські війська і повернути контроль України над станцією. До цього ж закликали і США. Також Кислиця привітав готовність РФ сприяти місії МАГАТЕ, водночас зазначив, що для її проведення Росія має припинити обстріли Нікополя та Марганця.

Представник Китаю, який наразі головує в ООН, закликав Росію та Україну повернутись до мирних переговорів.

Тэги: Совбез ООН, Запорожская АЭС, Запорізька АЕС