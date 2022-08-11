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06:13 12 Августа 2022 Просмотров 125   КомментариевКомментарии

Кожний про своє: чим завершилось засідання Радбезу ООН щодо Запорізької АЕС

11 серпня відбулось засідання Ради Безпеки ООН, скликане за ініціативи Росії через загрозливу ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомило Суспільне.

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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав сторони надати доступ місії до Запорізької АЕС. Втім зазначив, що загрози безпеці атомній електростанції наразі немає.

Постпред Росії в ООН Олексій Небензя звинуватив ЗСУ в обстрілах АЕС. Таку позицію він аргументує тим, що Росія нібито не має підстав обстрілювати «ні самих себе, ні станцію, ні Енергодар». Також Небензя заявив, що РФ готова сприяти місії МАГАТЕ і зробить все, щоб вона відбулась до кінця серпня.

Постійний представник України Сергій Кислиця заявив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу — вивести російські війська і повернути контроль України над станцією. До цього ж закликали і США. Також Кислиця привітав готовність РФ сприяти місії МАГАТЕ, водночас  зазначив, що для її проведення Росія має припинити обстріли Нікополя та Марганця.

Представник Китаю, який наразі головує в ООН, закликав Росію та Україну повернутись до мирних переговорів.

Тэги: Совбез ООН, Запорожская АЭС, Запорізька АЕС
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