Кожний про своє: чим завершилось засідання Радбезу ООН щодо Запорізької АЕС
11 серпня відбулось засідання Ради Безпеки ООН, скликане за ініціативи Росії через загрозливу ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомило Суспільне.
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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав сторони надати доступ місії до Запорізької АЕС. Втім зазначив, що загрози безпеці атомній електростанції наразі немає.
Постпред Росії в ООН Олексій Небензя звинуватив ЗСУ в обстрілах АЕС. Таку позицію він аргументує тим, що Росія нібито не має підстав обстрілювати «ні самих себе, ні станцію, ні Енергодар». Також Небензя заявив, що РФ готова сприяти місії МАГАТЕ і зробить все, щоб вона відбулась до кінця серпня.
Постійний представник України Сергій Кислиця заявив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу — вивести російські війська і повернути контроль України над станцією. До цього ж закликали і США. Також Кислиця привітав готовність РФ сприяти місії МАГАТЕ, водночас зазначив, що для її проведення Росія має припинити обстріли Нікополя та Марганця.
Представник Китаю, який наразі головує в ООН, закликав Росію та Україну повернутись до мирних переговорів.