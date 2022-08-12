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09:24 12 Августа 2022 Просмотров 153   КомментариевКомментарии

Аварія на Запорізькій АЕС не стане трагедією для Європи – Politiko

Повідомлення про обстріл найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції знову викликали побоювання щодо ядерної катастрофи, але експерти вважають, що ризик катаклізму, подібного до трагедії в Чорнобилі, низький.

Експерти не вважають загрозою для Європи аварію на ЗАЕС

Про це пише Politiko.

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«Світ не повинен забувати про Чорнобиль та пам’ятати, що Запорізька АЕС є найбільшою в Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі, у Запоріжжі – шість енергоблоків», – попередив світ президент України Володимир Зеленський.

Але експерти кажуть, що ситуація у Запоріжжі, де, за даними України, розміщено 500 російських солдатів та 50 одиниць важкої техніки, включаючи танки, не відповідає попередженням про загальноєвропейську катастрофу.

Президент Європейського ядерного товариства Леон Чизель вважає, що ризики від обстрілу обмежені з огляду на те, що реактори захищені 10-метровими стінами з бетону. За його оцінками, лише шквал цілеспрямованих повітряних бомбардувань може прорвати стінки реактора.

Атака на місця зберігання відпрацьованого палива, додав він, матиме обмежений ефект, оскільки будь-який випущений радіоактивний матеріал зможе поширитися лише на відстань від 10 до 20 кілометрів.

Джеймс Ектон, співдиректор програми ядерної політики у Фонді Карнегі за міжнародний світ, погодився з тим, що обстріл не є реальним ризиком, вказавши натомість на вразливість систем охолодження станції.

«Правильна аналогія тут – Фукусіма, а не Чорнобиль», – сказав він.

Обидва експерти наголосили, що навіть у гіршому випадку — якщо системи охолодження вийдуть з ладу, що призведе до розплавлення реактора — це завдасть серйозних збитків лише на місцевому рівні. Чизель оцінив радіус у 30 кілометрів.

“Це буде трагедією для місцевого населення. Але для нас у Європі… це була б дуже неважлива подія з огляду на наслідки для здоров’я чи чогось ще у навколишньому середовищі», – сказав він.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька FTC
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