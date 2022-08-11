Росія щодня втрачає в Україні близько 500 військових – The New York Times

Приголомшливо високий рівень втрат росіян в Україні означає, що президент Володимир Путін, можливо, не зможе досягти однієї зі своїх ключових військових цілей – захопити весь східний регіон країни цього року.

Росія несе величезні втрати в Україні



Про це пише The New York Times з посиланням на чиновників в адміністрації Білого дому та військових експертів.

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Згідно з останньою оцінкою американської розвідки та військових, 500 російських військовослужбовців щодня гинуть або отримують поранення.

Льодовикові темпи просування Росії на сході були ще більше загальмовані надходженням американських реактивних систем залпового вогню, які дозволили українським військам повернути частину території та ускладнили російським солдатам доступ до інших районів.

Раніше цього літа російські війська захопили Луганську область України, крайню східну частину країни. Але в сусідньому Донецьку їх прогрес зупинився, не в малу частину через значні втрати, заявили американські військові чиновники.

«Я вважаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 000 втрат менш ніж за шість місяців», — сказав журналістам у Пентагоні в понеділок Колін Каль, заступник міністра оборони з питань політики, маючи на увазі кількість загиблих і поранених.

“Вони досягли певних додаткових успіхів на сході, хоча й не дуже значних за останні пару тижнів, але це обійшлося російській армії надзвичайною ціною”, – додав чиновник

Російський уряд класифікує загибель військових як державну таємницю. Востаннє Росія оприлюднила офіційну цифру в березні, коли заявила, що під час війни загинув 1351 російський військовий. У той час американські чиновники оцінювали, що їх кількість наближалася до 5000.

За словами американських і європейських офіційних осіб, російські військові зазнають значних втрат, їм важко залучити до бою резервістів і новобранців.

Росія вже залучила до війни майже 85 відсотків своєї армії, перекинувши війська з далекого сходу країни. Перед вторгненням в Україну в лютому російська армія мала близько 900 тис. військовослужбовців.

Москва також залучила чеченських вояків і бойовиків із Сирії, президент якої є союзником пана Путіна.

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