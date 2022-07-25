Казахстан почне постачати нафту в обхід Росії

З вересня Казахстан продаватиме частину своєї сирої нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану, оскільки країна шукає альтернативи маршруту, який Росія погрожувала закрити.

Казахстан позбавляється залежності від Росії щодо транспортцвання нафти



Про це повідомило Reuters.

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Експорт казахської нафти становить понад 1% світових поставок, або приблизно 1,4 мільйона барелів на день.

Протягом 20 років нафта транспортувалася по трубопроводу КТК до російського чорноморського порту Новоросійськ, це забезпечувало вихід на світовий ринок.

У липні російський суд погрожував закрити КТК, що спонукало уряд Казахстану та великих іноземних виробників укласти контракти з іншими торговими точками як запобіжний захід.

Наразі казахстанська державна нафтова компанія Kazmunaigaz (KMG) веде переговори з торговим відділом азербайджанської державної компанії SOCAR щодо дозволу на продаж 1,5 мільйона тонн казахстанської нафти на рік через азербайджанський трубопровід, який постачає нафту до турецького середземноморського порту Джейхан.

Обсяг, який становить трохи більше 30 000 барелів на добу, є невеликою цівкою порівняно зі звичайними 1,3-1,4 мільйонами барелів на добу, які протікають по трубопроводу КТК.

За словами джерела видання, остаточний контракт має бути підписаний наприкінці серпня, а потік через нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан (BTC) розпочнеться за місяць.

Ще 3,5 мільйона тонн казахстанської сирої нафти на рік можуть почати надходити в 2023 році іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського чорноморського порту Супса.

У поєднанні з потоками BTC обсяг становитиме трохи більше 100 000 барелів на день, або 8% потоків КТК.

Опора на Азербайджан дозволила б Казахстану обійти територію Росії. Минулого місяця BP Azerbaijan заявила, що перенаправить потоки з трубопроводу Баку-Супса на більшу трубу BTC.

Однак новий маршрут BTC означає, що Казахстану доведеться покладатися на флот невеликих танкерів, щоб транспортувати свою нафту через Каспійське море до Баку зі свого порту в Актау, який має обмежену вільну місткість.

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